De parafuso e dentadura a peças de ouro: o que os "caçadores de tesouros" encontram pelo Litoral

Logo depois do amanhecer ou ao final do dia, uma cena rara até alguns anos atrás se tornou frequente em muitas praias do Litoral Norte. Pessoas segurando uma longa haste, que termina em uma espécie de prato redondo, balançam a geringonça à esquerda e à direita enquanto caminham vagarosamente sobre a areia ou no limite da água do mar.