Terça-feira tem sol e mar limpo, mas vento impede dia perfeito no Litoral

A terça-feira (14) começou no Litoral Norte mantendo duas características que encantam os veranistas desde o começo da temporada: sol e mar limpo com tons esverdeados . Mas o vento, mais uma vez, impedia uma combinação perfeita à beira-mar .

Por volta das 9h, já superava os 20 km/h, soprando de Nordeste, e tinha previsão de chegar além dos 30 km/h ao longo do dia, caracterizando o indesejável Nordestão.

— Como só temos hoje para aproveitar, tem de ser com vento mesmo. Chegamos hoje de Sapucaia do Sul e retornamos hoje mesmo — explica Beti.

Já o mar mantém a coloração que faz muitos banhistas esquecerem que um dia ele já teve o aspecto de uma calda de chocolate. Com bandeira amarela, as ondas estavam baixas — mas nem todos os surfistas se chatearam com isso.