O abastecimento de combustível segue garantido em Porto Alegre e na Região Metropolitana, de acordo com o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado (Sulpreto), João Carlos Dal’Aqua. A chegada da matéria-prima às cidades, no entanto, pode "demorar um pouco mais" por eventuais obstruções ou destruições de estradas e de postos de combustíveis. Ainda assim, o dirigente é enfático: