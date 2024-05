Os postos de combustíveis têm que priorizar o abastecimento de veículos oficiais. A orientação é do sindicato que representa o setor, Sulpetro/RS, a pedido do governo do Estado. Veículos que deve ser atendidos primeiro quando chegarem aos estabelecimentos: da Defesa Civil; das Forças de Segurança; das concessionárias de energia; das companhias de água e esgoto; dos bombeiros; das empresas de telefonia e comunicações; máquinas e equipamentos para movimentação de terra; e aqueles com geradores elétricos de hospitais e clínicas de saúde.