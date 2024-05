A orientação de fechar nesta sexta-feira (3) foi ampliada para que as lojas e restaurantes não abram nem sábado (4) e domingo (5), especialmente em áreas com risco de alagamento em Porto Alegre. O problema maior está no Centro e no 4º Distrito, que ficam mais próximos do Guaíba. Também está mais complicado na região do bairro Navegantes, onde se rompeu uma comporta no início da tarde.