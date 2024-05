Com a previsão de que o nível do Guaíba possa chegar a mais de 5 metros ainda nesta sexta-feira (3), sendo que o último registro divulgado é de 4m31cm, a vida de quem circula pelo centro de Porto Alegre está sendo impactada. As águas já invadem as ruas da região, afetando o comércio e o transporte da cidade. É o maior nível do Guaíba desde 1941.