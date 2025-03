Uma assinatura que se paga sozinha? Conheça as vantagens do Clube do Assinante

Com descontos que chegam a 50%, Clube do Assinante é uma escolha inteligente para quem quer economizar e aproveitar benefícios. Miljan Živković / stock.adobe.com/br

Imagina planejar uma viagem ao parque aquático, chegar na bilheteria do parque e pagar somente a metade do valor no ingresso. Bom, né? Essa é só uma das vantagens da temporada de 2025 disponível para os sócios do Clube do Assinante. Além de ter acesso a descontos e benefícios exclusivos, quem assina o Clube encontra no programa uma forma divertida de economizar.

Com uma rede de mais de 400 parceiros e descontos de até 50% – como em shows, parques e ingressos de cinema – pode-se considerar que a assinatura do Clube não apenas se paga sozinha como ainda traz economia para o seu bolso.

Ainda está em dúvida se vale a pena? Então, dá uma olhada nessas opções com desconto na prática para conhecer todas as vantagens do Clube e pagar muito menos.

Dia a dia

Compras do cotidiano, aquelas que já fazem parte das nossas rotinas, acabam se tornando gastos fixos no orçamento, como abastecer no posto de gasolina, repor o medicamento na farmácia ou fazer aquela pausa no intervalo para almoçar em algum lugar. A boa notícia é que os assinantes do Clube pagam menos em todos esses serviços. Um exemplo são os descontos em medicamentos da rede Panvel que podem chegar a 40%.

Lazer e cultura

Um cineminha para fechar a semana pode ser uma boa pedida para relaxar e se atualizar no universo da sétima arte. Essa e outras opções de programação, como shows, stand-ups, peças de teatro e acesso a parques temáticos, tornam a vida dos membros do Clube mais divertida e também mais barata. Para os amantes de pagode, a dica é a Turnê Ferrugem 10 Anos, que desembarca em Porto Alegre no dia 5 de abril e tem desconto de 50% no valor do ingresso para sócios do Clube e acompanhante.

Serviços e cuidados pessoais

Cuidar de si também é importante e o Clube sabe disso. É por esse motivo que a lista de parceiros do programa também contempla academias, laboratórios para exames, lojas dos mais variados segmentos e estúdios de beleza. Se cuidar e ainda pagar menos é bom demais. Com o Clube, a mensalidade na Moinhos Fitness é R$99,90, no plano anual, em 1 unidade, sem taxa de matrícula.

Maximizar benefícios e garantir descontos

Fazer parte do Clube do Assinante é sinônimo de ter acesso a centenas de benefícios e economizar. Para aproveitar bem as oportunidades acesse o site regularmente. Toda hora tem novidade na área, por isso vale dar uma espiada nas diferentes abas do site, como gastronomia, ofertas com tempo limitado e agenda cultural.