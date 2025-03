Cinco lugares com opções vegetarianas e desconto do Clube do Assinante

Cinco restaurantes vegetarianos de Porto Alegre Jenifoto / stock.adobe.com/br

Já pensou em chamar os amigos para um dia sem carne? E ainda sem ter dor de cabeça com a fatura do próximo mês? Os sócios do Clube do Assinante podem aproveitar os descontos em mais de 300 estabelecimentos parceiros e, claro, entre eles, restaurantes com opções vegetarianas.

Hambúrguer, comida mexicana, pizza… Saiba as opções para matar a fome sem consumir carne:

Gastronomia e skate em um só lugar. O restaurante tem um cardápio repleto de opções vegetarianas com nomes de grandes personalidades das pistas. Os sócios do Clube do Assinante podem aproveitar os hambúrgueres Tony Hawk, Patti Mc Gee, Ollie e IAPI com batata rústica e refri lata com desconto de 20% de desconto além do já oferecido pelo Laçador no combo. Uma baita session!

Esse calorão pede uma comida mais leve. Quem sabe uma salada? E não tem como ficar com fome, pois a salada grande da promoção tem 10 ingredientes, três complementos e dois molhos. Uma super salada! E o combo ainda tem um suco de 300ml, tudo por R$ 39,92.

Esse combo é pra dividir com uma pessoa especial: Burguer Not Chicken - na tradução literal, não-galinha - em dobro por R$ 38,32. O restaurante, na Cidade Baixa, é 100% vegano e conta com opções de petiscos, lanches e xis, tudo sem carne.

Para os muchachos que não querem comer carne, tem quesadillas, burritos, nachos, tacos e muito guacamole com 20% na oferta do Laçador. Para curtir uma noite pra lá de mexicana.

Do México para a cultura pizzaiola italiana. Para chamar os amigos e a família, a pizza grande, de até três sabores está com 20% de desconto, além do já oferecido pelo Laçador, ficando por R$ 55,12. Pizza de massa fininha, crocante e assada no forno a lenha. O desconto vale para os sabores tradicionais e especiais.

*Os valores de desconto foram calculados com base na data 25/02/2025 e podem sofrer alteração sem aviso prévio

Aproveite os descontos

Todos os sócios do Clube têm 20% de desconto acumulativo com as ofertas do Laçador de Ofertas!