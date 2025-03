Clube do Assinante proporciona jantar exclusivo no Restaurante Petiskeira

As sócias Denise e Victória desfrutando de uma noite de gastronomia Clube do Assinante

Na última sexta-feira, dia 21 de março, o Clube do Assinante proporcionou uma noite completa para cinco sócios e seus acompanhantes, em um jantar exclusivo no Restaurante Petiskeira, parceiro do Clube. O evento foi realizado na unidade do Shopping Praia de Belas, que recentemente passou por uma reforma completa e reabriu as portas com um novo ambiente, ainda mais moderno e aconchegante.

Uma noite pensada em todos os detalhes

Com mesas previamente reservadas, os sócios foram recebidos com toda a atenção pela equipe do restaurante e do Clube do Assinante. O jantar teve como objetivo proporcionar uma experiência gastronômica, além de apresentar as novidades do restaurante.

Durante a noite os convidados escolheram o prato principal, sobremesa e bebida de sua preferência, entre as diversas opções do cardápio da Petiskeira. Além do jantar, os sócios foram presenteados com um kit personalizado do restaurante, como forma de lembrança da ocasião.

Mais do que números

A noite foi marcada por conversas animadas, boa comida e um clima acolhedor entre os sócios, que aproveitaram para celebrar o privilégio de fazer parte do Clube. O sócio Mauricio Moschen Silveira resumiu bem o sentimento de todos:

Foi uma experiência maravilhosa, um carinho especial que a gente recebe do Clube do Assinante e que demonstra que a gente não é apenas um número. MAURICIO MOSCHEN SILVEIRA

Essa foi mais uma das ações exclusivas que o Clube do Assinante está promovendo ao longo de 2025, com foco em valorizar e surpreender os sócios, proporcionando momentos únicos e memoráveis.

Todos os sócios do Clube têm 10% de desconto sobre o total do pedido, válido em unidades físicas da Petiskeira e no delivery (pelo site ou app da Petiskeira).