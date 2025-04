7 benefícios do Clube que você provavelmente não conhece 

Explore e economize. Seu Clube oferece muito mais do que você imagina. PeopleVideos / stock.adobe.com/br

Você já sabe que ser assinante do Clube é sinônimo de vantagem e desconto em mais de 400 estabelecimentos parceiros, mas será que você realmente está aproveitando tudo que o programa oferece? Além dos descontos mais conhecidos, o Clube do Assinante conta com benefícios exclusivos para os membros, como vantagens que podem fazer a diferença no seu dia a dia e no seu bolso.

Já pensou pagar apenas uma mensalidade e ganhar seis meses grátis nos serviços de cobrança de pedágio? Ou então, quem sabe, economizar até R$300 em compras online no mercado? Surpreendente, né? Esses são apenas alguns dos exemplos de benefícios que estão à disposição para quem é membro do Clube do Assinante.

Mais do que um programa de descontos, o Clube é uma oportunidade de usufruir de serviços e produtos exclusivos, de forma acessível e pagando menos. Confere a seleção de ofertas imperdíveis que vão te surpreender.

Sem Parar | Loja Online

Viajar sem preocupação? Calma, o Clube te ajuda! Sócios do Clube do Assinante pagam uma e ganhe seis mensalidades grátis no Sem Parar. Além disso, novos usuários ganham até 90% OFF na mensalidade por 10 meses.

Petz | Loja Online

Os pets de quem assina o Clube, também ganham benefícios. Com a Petz, você garante 10% OFF em todo o site. O desconto é exclusivo para sócios do programa e não cumulativo com outras promoções.

Hering | Loja Online

Tá pensando em dar uma renovada no guarda-roupa? Com a Hering, assinantes do Clube tem até 15% OFF em todo o site. Não dá pra perder, né?

RDC Viagens

E que tal planejar suas próximas férias com a RDC Viagens sem pagar taxa de adesão? Isso mesmo. Sócios do Clube ganham 100% de desconto na taxa de adesão para novos assinantes.

Quintal Dermacosméticos

Auto-cuidado e bem-estar também são importantes. Por isso, os assinantes do Clube têm 12% OFF para todas as compras no Quintal Dermacosméticos. Corre para não perder!

The North Face

O verão se foi e logo logo vai ser hora de renovar o estoque de agasalhos. E quem assina o Clube pode ficar tranquilo. Sócios do programa têm 10% OFF em seleção de produtos da The North Face.

Carrefour Online

Mercado com um baita desconto? Aqui tem! Membros do Clube do Assinante garantem até R$ 300 OFF em seleções de diversas categorias nas compras online do Carrefour. Esse tá bom demais, né?

São tantos descontos e benefícios que a gente até entende porque alguns assinantes acabam deixando passar. Mas agora você já sabe. Vem e não perde mais tempo. O Clube é um verdadeiro passaporte para economia e experiências incríveis. Acesse o site ou o app e descubra tudo o que você pode aproveitar!