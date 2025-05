7 motivos para começar a usar seus descontos agora mesmo 

Com descontos que fazem parte do dia a dia dos gaúchos, como em restaurantes, postos de gasolina e farmácias, o Clube do Assinante também acompanha os sócios nos momentos de lazer. Afinal, divertimento e a cultura são essenciais para relaxar e aprender novas coisas. Teatro, música, gastronomia e até mesmo opções de passeios disputam espaço na agenda e no orçamento das famílias.

Quem participa do Clube tem desconto para momentos especiais como levar a família ao cinema Drazen / stock.adobe.com/br

Para desfrutar desses momentos, contar com descontos especiais é sempre uma boa pedida. Por isso, se você é assinante de GZH e ainda não faz parte do Clube, não pode mais perder tempo. O benefício garante descontos importantes em grandes eventos, além de restaurantes, hospedagens e outras vantagens.

De shows que desembarcam em solo gaúcho até diversão com as crianças, o que não faltam são opções de entretenimento, cultura e lazer com a cara do povo gaúcho – seja onde for: no litoral, na serra ou na região metropolitana.

Descubra 7 motivos para começar a aproveitar agora mesmo:

Ativação facilitada

Quem é assinante GZH já faz parte do Clube, basta ativar e aproveitar. Para acessar os descontos também é muito fácil: basta acessar o site ou o aplicativo de GZH e gerar os vouchers de desconto.

Assinatura gratuita

Usar os descontos do Clube pode fazer com que a assinatura saia de graça. Com o uso constante, os benefícios ultrapassam o valor pago para acessar os conteúdos exclusivos de GZH. A economia é real e palpável, com até 50% de desconto em cinema, shows, farmácias, restaurantes, serviços e muito mais.

Utilize em todo lugar

O Clube está presente em diversas partes da rotina dos assinantes. Ele garante desconto no almoço, no posto de gasolina ou nos passeios com a família. São mais de 400 parceiros, incluindo algumas das principais redes do Rio Grande do Sul em diversos setores. Tudo de forma simples e prática. O Clube faz parte do dia a dia.

Felicidade compartilhada

O assinante pode multiplicar o valor do benefício ao disponibilizar para pessoas próximas. Nos planos GZH + Clube, Zero Hora e Pioneiro permitem cadastrar dependentes para usarem os descontos com total autonomia, sempre que quiserem. É ideal para compartilhar com a família. Quanto mais gente aproveitando, mais economia – e o Clube rende ainda mais.

Vantagens exclusivas

Mais do que descontos, o Clube oferece uma experiência personalizada. Além de acessar descontos que fazem parte da rotina dos gaúchos – e por isso são aplicáveis todo dia –, quem se inscreve na newsletter e segue o Clube nas redes sociais fica por dentro das melhores ofertas e recebe sugestões com base em seu perfil. Para ficar ainda mais fácil, é possível receber dicas de descontos por Whatsapp e e-mail.

Experiências únicas

Sessões de cinema especiais para assinantes, sorteios de brindes e ingressos, participação em eventos exclusivos de marcas locais e acesso antecipado ou prioritário em campanhas são algumas das oportunidades oferecidas aos assinantes. Não é só sobre economizar: é sobre viver mais.

É fácil e rápido começar a usar

Sem burocracia ou qualquer barreira: o acesso ao Clube é feito com os mesmos dados da assinatura. Depois de ativado, a navegação também é intuitiva, organizada por categorias de desconto. Clique aqui para aprender a gerar voucher.

Para acessar o desconto, basta apresentar o cupom ou o benefício direto ao parceiro, ou informar o voucher gerado automaticamente pelo Clube. É fácil de usar no celular, no computador e em qualquer lugar. Bastam alguns cliques para começar a aproveitar os descontos.