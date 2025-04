Churrasco e chimarrão têm roteiro especial no Clube do Assinante

Sócios do Clube do Assinante podem aproveitar o Dia do Churrasco e do Chimarrão para aproveitar os benefícios em churrascarias da capital Golubovy / Adobe Stock

Celebre o Dia do Churrasco e do Chimarrão com sabor e tradição

24 de abril é uma data especial para o Rio Grande do Sul, onde comemora-se o Dia do Churrasco e do Chimarrão. Mais do que hábitos, são dois símbolos da hospitalidade e da tradição do povo gaúcho. A bebida que passa de mão em mão é considerada patrimônio cultural do Mercosul e as técnicas para um bom assado variam de acordo com a região do Estado. Para homenagear esses ícones da cultura gaúcha, o Clube do Assinante é o parceiro ideal, oferecendo experiências que aquecem o coração e sem pesar no bolso.

Os sócios têm acesso a uma variedade de benefícios em mais de 300 estabelecimentos parceiros, incluindo algumas das melhores churrascarias de Porto Alegre e região metropolitana. Que tal conferir algumas sugestões para tornar essa data ainda mais saborosa?

Churrasco e além

Com restaurantes em São Leopoldo e na capital, a Churrascaria Schneider conta com rodízio de carnes e frutos do mar, tudo com um toque alemão. O almoço ou o jantar ficam ainda mais especiais com o desconto de 20% no valor promocional do Laçador de Ofertas.

Já quem quiser viver uma experiência completa, que inclui rodízio de churrasco, galeto, pizzas, além de um buffet de saladas e frutas pode levar a família toda na Churrascaria e Galeteria Cristofoli. O desconto de 20% na oferta do Laçador garante uma experiência gastronômica de qualidade e com preço acessível.

Agora imagine uma combinação imbatível: churrasco na grelha, buffet especial e rodízio de pizza! No Garcias Zona Norte, tudo isso sai com 20% de desconto para os sócios do Clube do Assinante. Para os papais e mamães que não abrem mão de uma boa carne, o local ainda conta com espaço kids para os pequenos se divertirem antes da refeição.

E o lugar que leva o nome da mais gaúcha das bebidas não podia faltar nessa lista. Localizada no bairro São Geraldo, a Churrascaria Chimarrão conta com buffet livre com churrasco, grelhados, saladas, pratos quentes e sobremesas. Sócios do Clube garantem 20% de desconto.

Para quem gosta de um clássico, é possível garantir um jantar especial saboreando o Lombo À La Carte da Churrascaria e Galeteria Komka. Tradicional da culinária porto-alegrense, o prato é um sucesso do cardápio e os sócios do Clube garantem 20% de desconto para conhecer (ou repetir) essa delícia.

Um mate com vista e sossego

Depois (ou antes!) do churrasco, nada como um bom mate para completar o ritual do dia 24 de abril. E o que não falta em Porto Alegre são espaços ao ar livre para compartilhar um chimarrão. Entre os recantos mais queridos da capital gaúcha para levar a cuia e a garrafa térmica está o Parque Farroupilha, a nossa querida Redenção. Aos domingos, o mate pode ser o companheiro de um dos passeios mais tradicionais da cidade, o Brique da Redenção, que reúne artesanato, antiguidades, arte e muita cultura.

Para quem prefere um ambiente mais sereno, o Parque Moinhos de Vento, o Parcão, oferece uma atmosfera tranquila, com bastante sombra, natureza e espaço de sobra para compartilhar um mate entre amigos. Já a Orla do Guaíba é parada obrigatória para quem gosta de apreciar um pôr do sol de tirar o fôlego. Com uma vista privilegiada e estrutura renovada, o local se tornou símbolo de encontros, caminhadas e contemplação.

A Praça Japão também merece destaque: é um verdadeiro oásis de paz em meio ao ritmo urbano, com seu paisagismo delicado e inspirador. Um convite para se conectar com a natureza entre um gole e outro. A leveza do Jardim do DMAE também é um convite para compartilhar um chimarrão com a família no final de tarde.