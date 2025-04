Passeios, diversão e delícias para uma Páscoa na Serra ou na Capital 

O Clube do Assinante conta com parceiros como restaurantes e parques temáticos para garantir a diversão do feriado Monkey Business / Adobe Stock

Um roteiro para curtir e economizar no feriadão

A Páscoa se aproxima e vem aí um aguardado feriadão! Ter tempo para passear, viajar e almoçar fora de casa, com calma é ótimo, mas também exige programação. E para ajudar os assinantes do Clube a aproveitarem um roteiro recheado de descontos, reunimos dicas para quem fica na Capital e para quem sobe a Serra. Curtir um final de semana prolongado com a família é bom, mas ter desconto em passeios e restaurantes é melhor ainda! Bora conferir?

Para quem vai à Serra: natureza, fantasia e muito chocolate

Imagine encontrar dinossauros gigantes e percorrer trilhas repletas de desafios para a garotada? Com mais de 40 atrações, o Parque Terra Mágica Florybal, localizado em Canela, é um passeio imperdível para famílias, especialmente para quem tem filhos pequenos e quer voltar a ser criança dentro do universo fantástico criado por uma das mais tradicionais fábricas de chocolate artesanal da Serra Gaúcha.

Em Gramado, a Páscoa combina com pizza e diversão! Pelo menos essa é a ideia para quem escolher a Hector Pizzaria Temática como destino. O restaurante leva os visitantes para dentro da Escola de Magia do mago-dragão Hector, um personagem que encanta adultos e crianças. Além do show interativo, o rodízio conta com pizzas doces e salgadas, com destaque para as versões com chocolate artesanal, e que saem com 15% de desconto para sócios do Clube e até dois acompanhantes.

Já as famílias que adoram uma tradição, a pedida é visitar a fábrica da Planalto Chocolates. Com mais de quatro décadas de história, a marca é referência quando o assunto é chocolate artesanal de qualidade europeia. Além de conhecer todas as etapas do processo de fabricação das delícias da Planalto, os visitantes sócios do Clube do Assinante ganham desconto especial em produtos selecionados na loja e na cafeteria.

Para quem vai ficar em Porto Alegre: fondue, rock e doces artesanais

Quem optar por aproveitar os dias de folga na capital gaúcha pode garantir uma Páscoa rock’n’roll. O Hard Rock Café, um clássico para os amantes da culinária norte-americana e dos riffs de guitarra, é uma ótima pedida para o almoço ou o jantar. Enquanto aguardam o pedido, pais e filhos podem investigar a decoração do local, repleta de itens ligados à história do rock, como instrumentos musicais e camisetas. A vibe musical fica ainda mais divertida para os sócios do Clube do Assinante, que tem isenção de entrada no espaço.

E que tal dar um pulo dos Estados Unidos até a Holanda? Pois saiba que Porto Alegre tem o Zaandam, restaurante inspirado no país e que tem como destaque do cardápio a sequência de fondue que inclui queijos, carne e, é claro, muito chocolate para brindar a Páscoa. Sócios do Clube garantem 20% de desconto adicional no Laçador de Ofertas para a sequência de fondue completa.

E a viagem gastronômica do feriadão pode encerrar na terra dos hermanos. A cafeteria argentina Havanna do Shopping Praia de Belas oferece um combo irresistível com Torta Havanna, expresso duplo e água para garantir uma pausa doce na Páscoa sem pesar no bolso, já que os sócios do Clube têm 30% de desconto.