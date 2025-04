Clube do Assinante celebra o Dia do Churrasco com jantar especial para sócios 

No último sábado, 26 de abril, o Clube do Assinante realizou um jantar especial em comemoração ao Dia do Churrasco, em parceria com o Laçador de Ofertas. A comemoração, que foi digna dos verdadeiros apaixonados por churrasco, aconteceu na Churrascaria Primavera, em Novo Hamburgo, reunindo três sócios e seus acompanhantes para uma noite saborosa.