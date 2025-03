Clube do Assinante tem descontos para curtir e economizar o mês inteiro 

Restaurantes e pubs estão entre os locais parceiros do Clube, garantindo experiências para os sócios durante todo o mês. Mediteraneo / stock.adobe.com/br

Um mês pode ser muito ou pouco tempo. Se depender das vantagens do Clube do Assinante, vai faltar espaço na agenda para aproveitar tantas opções de lazer. São descontos exclusivos em cultura, gastronomia e entretenimento – tudo para aproveitar com a família e os amigos, por preços acessíveis.

A economia gerada pelos benefícios pode, inclusive, compensar o valor da assinatura e garantir experiências inesquecíveis. Que tal preparar uma jornada para explorar ao máximo as vantagens do Clube durante um mês inteirinho? Confira dicas para aproveitar quatro semanas com muita cultura, gastronomia e diversão!

Semana 1 – Começando com sabor e cultura

Para começar o mês, nada melhor do que um almoço delicioso e acessível. O Joe&Leo’s oferece buffet livre durante a semana, com desconto de 20% sobre a oferta do Laçador de Ofertas, reduzindo o valor de R$49,90 para apenas R$39,92. E que tal se programar para encerrar a semana com boas risadas? O stand-up do comediante Diogo Almeida, que faz o público rir com a vida de professor, vai rolar no dia 9 de março no Auditório Araújo Viana. Sócios do Clube garantem 50% de desconto no ingresso inteiro, que sai por R$70.

Momentos inesquecíveis no cinema também fazem parte das vantagens do Clube! Aproveite descontos exclusivos e viva experiências emocionantes com quem você ama. bernardbodo / stock.adobe.com/br

Semana 2 – Fugidinha gastronômica e sessão de cinema

Que tal experimentar novos sabores no meio da semana? O menu degustação no Bistrô Vetro tem desconto de 20% no Laçador de Ofertas. Um jantar especial com um cardápio de alto padrão, sai por menos de R$88,00. Para arrematar, que tal um cineminha para fechar a noite? Dia 13 de março é a estreia do drama Vitória, dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro. Nas salas do GNC Cinemas e do Arcoplex, quem tem Clube do Assinante garante 50% de desconto nos ingressos.

Semana 3 – Fim de semana na Serra com vinho e fondue

O terceiro fim de semana do mês pode ser no clima da Serra Gaúcha. O Clube garante desconto de 20% na Vitivinícola Jolimont para um tour com degustação de vinhos. Esse passeio repleto de aromas sai por menos de R$120,00. Depois, a pedida é conhecer o RF Vision Restaurante Giratório. A sequência de fondue e o espetáculo na neve são ainda mais inesquecíveis com os 20% de desconto, ficando por apenas R$143,20.

Semana 4 – Música, arte e gastronomia em um só lugar

Vamos fechar o mês curtindo a noite? O Sixteen Station Pub é a escolha perfeita para quem quer uma experiência completa e diferenciada. Os sócios do Clube têm 20% de desconto no couvert e também no Harumaku Rock N' Roll e bebida (chopp pilsen ou spritz).





*Os valores de desconto foram calculados com base na data 06/03/2025 e podem sofrer alteração sem aviso prévio

Aproveite os descontos

Todos os sócios do Clube têm 20% de desconto acumulativo com as ofertas do Laçador de Ofertas!