Com poucos interessados, Conab marca novos leilões de arroz para esta semana

A medida do governo federal busca incentivar a produção do cereal em outras regiões brasileiras.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) marcou para a próxima sexta-feira (13) seis novos leilões de arroz . A data foi decidida após a última rodada de oferta do cereal, que terminou com poucos interessados. Até o momento, foram adquiridas apenas 20,4 mil toneladas. Os eventos desta semana abrirão a possibilidade de compra de mais 479,5 mil toneladas.

A medida do governo federal é voltada à compra de arroz nacional e busca incentivar a produção do cereal no Estado, maior produtor, e em outras regiões brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia sinalizado essa vontade durante a polêmica envolvendo a importação do cereal em meio à enchente no Estado. O objetivo seria reduzir a elevada dependência da produção gaúcha, que hoje representa 70% da nacional.