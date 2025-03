Evento vai premiar vinhos gaúchos, com a ajuda do público, em um cartão-postal da Capital

Participantes poderão degustar 100 rótulos de 73 vinícolas de diferentes regiões do Estado no evento.

Um cartão-postal de Porto Alegre será palco, nesta sexta-feira (28) e sábado (29), de uma premiação de vinhos gaúchos que tem o público como protagonista: é ele que terá a tarefa de escolher os melhores rótulos. Tudo à beira do Guaíba, no Vista Pontal, onde ocorre a 2ª edição do Rota Rara, nos dois dias, das 17h às 23h.

O jeito de mostrar isso é fazendo a avaliação na taça, a partir de um cardápio recheado com cem rótulos de 73 vinícolas de diferentes regiões do Estado . Os avaliadores também serão diversos, formados por um público que vai de estudantes da área, apreciadores da bebida a até especialistas — mediante a compra de ingresso.

Ao chegar no local, cada visitante receberá uma taça de cristal e um passaporte digital com as fichas técnicas de cada vinho. A votação, para cada uma das oito categorias propostas — espumante, rosé, branco, tinto, custo-benefício, inovação, design e vinho do evento —, será feita via QR Code.