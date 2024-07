O apoio que veio a produtores do RS no pacote empresarial do Plano Safra

Veio na forma de reforço nos recursos destinados ao programa de subvenção do seguro rural o ponto de atenção especial ao Rio Grande do Sul no Plano Safra apresentado para a chamada agricultura empresarial. Ao direcionar um acréscimo ao Estado, o governo tenta contemporizar os cortes no orçamento dessa ferramenta que é crucial para atenuar efeitos de intempéries. Nesse caso, o mecanismo de funcionamento é diferente do Proagro (mitigador de riscos para a agricultura familiar). O apoio financeiro se dá na forma de percentual subvencionado no pagamento das parcelas — a ferramenta é contratada via seguradoras.