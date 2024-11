Sob o comando de Beatriz Haddad Maia, o Brasil despachou a Argentina na Billie Jean King Cup, neste sábado. Com mais dificuldade do que o esperado, a equipe brasileira venceu por 3 a 2 a série melhor de cinco jogos, com o apoio da torcida no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O triunfo garantiu o retorno do time brasileiro à fase classificatória da competição considerada a Copa do Mundo do tênis feminino.