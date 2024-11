Ainda antes do final do ano, a Secretaria Estadual de Turismo pretende realizar o primeiro treinamento de produtores que também atuam no turismo rural. A ideia, explica Ronaldo Santini, titular da pasta, é qualificá-los para o preenchimento no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.