Colocar o pé na grama verde, sentar sob a sombra de uma planta e contemplar o campo. Essa proposta que cada vez mais cai no gosto da população urbana também está na vitrine da 24ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Aos cuidados da Emater, o espaço de turismo rural é mais do que uma parada para descanso de quem circula pelos 131,2 hectares do parque onde a feira é realizada. Lá estão materiais de divulgação de prefeituras e locais em que a iniciativa já é desenvolvida. Tem também uma amostra das delícias culinárias que esses locais oferecem.