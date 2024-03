Em sua 24ª edição, a Expodireto Cotrijal ganhou status de grife. Uma loja com itens que levam a marca da feira, da cooperativa e da Arena Digital foi inaugurada. Com cerca de 40 produtos, que somam mais de 5 mil unidades, o espaço foi criado para atender à demanda dos visitantes e reproduz uma proposta que é parte das exposições do agro. Além das máquinas potentes, fabricantes costumam ter pontos de venda de mercadorias, de botas a brinquedos.