“Saindo do vermelho” depois de uma sequência de estiagens e quebras, a safra gaúcha de verão se encaminha para números de retomada. Pelo menos na soja, principal cultivo da estação no Rio Grande do Sul, a expectativa é colocar a próxima safra no topo das colheitas históricas do grão. As projeções foram divulgadas pela Emater na manhã desta terça-feira (5), na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.