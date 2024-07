As definições que restam para dar forma à 47ª Expointer

Uma reunião marcada para a tarde desta quarta-feira (10) é mais uma das ações da semana no processo para dar forma à 47ª Expointer — a 44 dias da abertura dos portões no parque Assis Brasil. Organizadores da feira debaterão com a Trensurb alternativas para o transporte do público, já que grande parte dos visitantes costuma usar o trem para chegar a Esteio. E ainda há (e haverá, no período da feira) estações fechadas, em processo de recuperação. Uma das ideias é ter uma linha circular de ônibus, saindo do Mercado Público, levando até a primeira estação em operação.