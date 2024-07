Organizadores da Expointer buscam alternativa para garantir acesso ao parque de trem

A pouco mais de 50 dias da abertura dos portões, um dos pontos a ser negociados para a 47ª Expointer é o transporte público até o Parque de Exposições Assis Brasil. Boa parte dos visitantes usa os trens para chegar ao local, mas em razão da catástrofe climática, ainda há estações que não estarão operando. Uma das possibilidades a ser sugerida pelo governo do Estado é a criação de uma linha de ônibus circular do Mercado até a primeira estação em operação, de onde seguiriam até Esteio (onde uma passarela leva direto à exposição). Ainda nesta semana uma agenda deve ser buscada com Metroplan e Trensurb.