O que faz dessa Expointer um palco de retomada para o RS

Há uma combinação singular que faz da Expointer, no parque Assis Brasil, em Esteio, um espaço catalisador de retomadas. É neste palco que o Rio Grande do Sul promete colocar de pé seu primeiro grande evento pós catástrofe climática. A decisão de realizar a feira na data prevista, de 24 de agosto a 1º de setembro, apesar dos estragos acumulados pelo alagamento, dá uma ideia do impacto que tem no ânimo dos gaúchos. E de como isso se reflete para todo o país, que prontamente se colocou em uma grande rede de solidariedade em meio à tragédia.