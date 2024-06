A satisfação do anúncio de que a Expointer sairá na data prevista, 24 de agosto a 1º de setembro, vem acompanhada do desafio de deixar o palco da exposição pronto a tempo. O parque Assis Brasil, em Esteio, ficou debaixo d'água por conta da chuva intensa registrada em maio. Pisos em pavilhões, elétrica, hidráulica e calhas estão entre as principais obras a serem executadas, em um custo estimado pelo Estado em R$ 6 milhões. Secretário interino de Agricultura do RS, Márcio Madalena falou sobre os próximos passos no processo de reconstrução do espaço. Confira trechos da entrevista ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha.