A manutenção da data de realização da Expointer, apesar dos estragos registrados no parque Assis Brasil, em Esteio, é emblemática. Comunicada nesta sexta-feira (14), quando o governador Eduardo Leite visitou o local, a decisão tem relação direta com o espírito de que é preciso seguir em frente e fazer a economia girar, até para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer.