Ação de vigilância monitora transporte de cargas de origem animal no Litoral

Em um ano em que os cuidados sanitários exigiram esforços redobrados — com alerta permanente para gripe aviária , foco da doença de Newcastle e o rescaldo da enchente , a vigilância se faz ainda mais necessária para preservar a saúde e a produção. Com o início do veraneio, a Secretaria da Agricultura coloca nas estradas a Operação Verão Total , monitorando especialmente o transporte de cargas de origem animal .

O foco este ano está na saúde pública a partir do consumo de proteínas, explica a diretora de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura do RS, Rosane Colares. Um exemplo é a apreensão de produtos fora da conservação ideal. Numa das ações, antes do Natal, foram recolhidas 12,5 toneladas de carnes impróprias para consumo no interior de Pelotas.