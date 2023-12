Se é para o Litoral que as pessoas "migram" no período de verão, também é lá que estão as ações de conscientização e de prevenção da gripe aviária. Placas como a que pode ser vista na foto acima, próxima aos Molhes, em Torres, ajudam com informações sobre a doença, registrada pela primeira vez no Rio Grande do Sul em 2023, e também sobre o que fazer caso animais marinhos sejam encontrados na praia.