Produção gaúcha de abacaxis tem frutos menores e oferta reduzida neste verão

A jornalista Bruna Oliveira colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O excesso de chuva da temporada passada, que já havia afetado a produção de abacaxis de Terra de Areia no último verão , volta a ter efeitos na safra atual. Quem buscar pela fruta encontrará unidades menores e em oferta reduzida. O sabor característico, no entanto, é o mesmo , garante o técnico agrícola da Emater em Terra de Areia, Micael Machado.

O extensionista explica que a umidade e a falta de sol ao longo do ano prejudicaram o desenvolvimento das plantações do Litoral Norte. O resultado foram pés de menor porte e um atraso no início da colheita, que normalmente inicia em agosto.