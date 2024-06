Para fazer os reparos no parque Assis Brasil, afetado pela cheia, são necessárias cinco contratações emergenciais: para a rede elétrica, a hidráulica, o calçamento, as coberturas e os pisos de pavilhões. Conforme Elizabeth Cirne Lima, subsecretária do parque, o processo deve ser concluído na próxima semana, com as obras começando na sequência.