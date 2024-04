Na próxima segunda-feira, dia 22, começa o período de inscrições para agroindústrias familiares interessadas em participar do pavilhão do segmento na Expointer 2024. O cadastro fica aberto até 13 de maio, com uma novidade apontada para essa edição: conforme a Secretaria de Desenvolvimento Rural, será ampliado o número de empreendimentos aptos a participar.