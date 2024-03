Uma das feiras que abrem o calendário do agronegócio nacional, a 24ª Expodireto Cotrijal encerrou a última semana com números recordes em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Foram R$ 7,9 bilhões encaminhados em negócios e 377 mil pessoas visitando o parque nos cinco dias de feira. O pavilhão da agricultura familiar também registrou marca história: foram R$ 3,13 milhões faturados em negócios.