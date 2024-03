No mapa da soja no Rio Grande do Sul, apresentado no balanço da safra da Emater nesta terça-feira (5), fica evidente o trajeto traçado pelo grão. Espalhado por todo o Estado, o cultivo deixa uma marca mais forte na metade oeste. É nesse espaço que estão as maiores áreas. No atual ciclo, o espaço dessas lavouras teve um leve acréscimo, de 0,35%, somando 6,68 milhões de hectares. E a produção, se confirmados os prognósticos, chegará à nova marca histórica, com 22,2 milhões de toneladas, um aumento de 71,52% sobre a colheita passada.