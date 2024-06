Para garantir que as taxas do Proagro (seguro voltado aos produtores familiares) fiquem dentro da nova sinalização feita pelo governo, representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS) vão mobilizar agora a bancada gaúcha. Na proposta original do governo, a sugestão era para que o teto do percentual a ser desembolsado pelo produtor ficasse em 18%. Número considerado inviável pelo segmento, principalmente em razão do momento de adversidade vivido pelos gaúchos em razão da catástrofe climática.