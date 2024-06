Em um Estado como o Rio Grande do Sul, que tem um histórico recente de quatro anos consecutivos de perdas causadas pelo clima, o seguro torna-se ferramenta imprescindível para atenuar o impacto no bolso do produtor. E é o ponto de maior preocupação no momento em que um novo Plano Agrícola e Pecuário 2024-2025, o Plano Safra, é construído. As condições sinalizadas para o Proagro, que atende a agricultura familiar, são consideradas inviáveis e fazem entidades representantes do segmento se mobilizarem. Da mesma forma, o encolhimento dos recursos para o Programa de Subvenção ao Seguro Rural é visto como um problema.