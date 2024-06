A decisão do governo federal de suspender o leilão realizado para a importação de arroz — e o previsto para a próxima quinta-feira (13) — põe em banho-maria a iniciativa que tem como argumento o equilíbrio de preços do produto ao consumidor. Mas não representa o fim do debate. O setor produtivo entende que se abre agora nova brecha para o diálogo, com a União revendo a posição sobre o tema. O Planalto, por meio dos ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, mais a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sinalizou que um novo certame será organizado. Em meio a isso, o mercado interno reage com oscilações frente à indefinição.