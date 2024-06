Alvo de divergência entre governo e setor produtivo, a importação de arroz foi parar na Justiça. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que reúne as federações de agricultura de todo o país, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que questiona os mecanismos que viabilizaram a compra externa do cereal. Também pede, por meio de liminar, a suspensão do primeiro leilão para a aquisição, marcado para quinta-feira (6). Em outra esfera de atuação, o deputado Marcos Vinícius, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo de Arroz da Assembleia, entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) por irregularidades.