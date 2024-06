Uma das preocupações levantadas pelo setor produtivo em relação à importação de arroz é a de que a medida se converta em uma redução de área plantada na próxima safra. A relação entre a aquisição e o recuo no espaço dedicado à cultura, com potencial efeito na oferta do produto a longo prazo, são ponderações feitas pela Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Fedrearroz-RS). O primeiro leilão para a aquisição do cereal de outros países, operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), está marcado para a quinta-feira (6).