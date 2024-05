O temor de impactos negativos da medida fez com que indústria e produtores de arroz do Rio Grande do Sul fizessem uma solicitação formal ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para que o leilão de importação, marcado para a terça-feira, dia 21, seja suspenso. A solicitação foi encaminhada em reunião, na tarde desta quinta-feira (16). O argumento dos representantes do setor é o de que a iniciativa poderá, inclusive, ter um efeito contrário ao esperado pelo governo, de controle do preço do cereal ao consumidor.