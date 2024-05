Foram divulgadas nesta quarta-feira (15) as condições do primeiro leilão, via Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para importar arroz. A aquisição, de até 104,03 mil toneladas da safra 2023/2024, está marcada para terça-feira (21). O argumento para a medida é o de garantir o abastecimento do mercado brasileiro, frente aos efeitos das cheias no Rio Grande do Sul, que responde por 70% da produção nacional. Produtores gaúchos reforçam que, apesar dos efeitos da catástrofe sobre lavouras que estavam por colher (15,8% da área total, no boletim mais recente), há produto suficiente para o consumo interno.