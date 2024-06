O anúncio de autorização para a importação de até 300 mil toneladas de arroz, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, concretiza a medida anteriormente sinalizada. Sob o argumento de conter a alta especulativa de preços ao consumidor, o governo federal injetou recursos (R$ 7,2 bilhões, no total) para viabilizar essa compra via Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A ação é vista, no entanto, com preocupação pelo setor produtivo gaúcho — o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional do cereal. Mesmo com as perdas decorrentes das enchentes, a avaliação é de que a safra é suficiente para atender à demanda do mercado interno.