Poucas horas antes do primeiro leilão para importação de arroz, uma decisão do TRF4 derrubou uma liminar, mantendo a programação de aquisição, operacionalizada via Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Das 300 mil toneladas possíveis, 263 mil foram compradas, o que representa 88% do total. O valor total foi de R$ 1,3 bilhão, com a média do quilo ficando em R$ 4,99. Apesar da polêmica em torno da medida, o governo federal classificou como bem-sucedida a aquisição.