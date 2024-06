Em um novo capítulo do embate entre governo e setor produtivo, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) derrubou a liminar que determinava a suspensão do leilão para importar arroz. Com isso, a realização, marcada para as 9h desta quinta-feira (6), fica mantida. O resultado deve ser divulgado às 15h de hoje. A operação da compra de até 300 mil toneladas será da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).