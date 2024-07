Tire suas dúvidas Notícia

Como reduzir o consumo de combustível do seu carro

Com o aumento anunciado pela Petrobras nesta semana, o preço da gasolina provavelmente passará dos R$ 6 na média do Rio Grande do Sul. Motoristas podem recorrer a algumas dicas simples para economizar, que podem fazer a diferença no final do mês

10/07/2024 - 16h54min