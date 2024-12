Sandbox Tarifário: inovação e benefícios para consumidores de energia elétrica 

Herton Azzolin, Diretor da Coprel Energia. Coprel / Divulgação

A energia elétrica é parte essencial de nossas vidas, mas pouco refletimos sobre as transformações realizadas para tornar o setor mais acessível, sustentável e flexível. Com esse propósito, a Coprel Cooperativa de Energia e outras três cooperativas de infraestrutura foram autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para iniciar um projeto inovador de Sandbox Tarifário, que está em desenvolvimento.

Inspirado no conceito de "Sandbox" em tecnologia — um ambiente seguro para experimentação —, o projeto visa proporcionar aos consumidores de baixa tensão uma experiência prática com o Mercado Livre de Energia. Os participantes do projeto poderão simular a contratação de energia em um ambiente semelhante ao mercado livre, exercendo sua liberdade de escolha entre diferentes produtos e tarifas simuladas.

Este esforço conjunto entre Coprel, Cerbranorte, Certaja e Certel será financiado pelo Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), em parceria com a Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura (Infracoop) e com apoio da ConsulTar Consultoria, empresa especialista em regulação econômica e tarifas. O projeto incluirá 3.150 unidades de consumo pré-definidas, com consumo médio superior a 350 kWh/mês, em um experimento que seguirá até dezembro de 2025.

A abertura total do mercado de energia é um movimento que visa permitir aos consumidores maior controle sobre sua escolha de fornecedores e condições contratuais de energia, oferecendo, por exemplo, potencial para redução de custos. No entanto, como qualquer mudança significativa, exige preparação e entendimento.

O projeto Sandbox Tarifário foi idealizado para criar um ambiente seguro e controlado, onde os consumidores possam experimentar a lógica do Mercado Livre de Energia e aprender a tomar decisões mais informadas sobre consumo e contratação. Por meio dessa iniciativa, a Coprel e suas parceiras pretendem mapear os fatores que mais influenciam os consumidores, como a preferência por determinadas fontes de energia, preços ou flexibilidade nos contratos.

Para os consumidores, o projeto representa uma oportunidade de experimentar tarifas personalizadas e explorar os benefícios do Mercado Livre de Energia mesmo antes da abertura total do mercado, prevista para ocorrer a partir de 2027/2028. Por exemplo: clientes com consumo médio superior a 350 kWh/mês poderão testar novos modelos de contratos de energia e avaliar qual deles melhor atende às suas necessidades.

Para a Coprel, o projeto representa um marco de inovação e reforça seu papel como uma cooperativa conectada ao futuro. A análise dos resultados possibilitará o desenvolvimento de produtos e serviços mais eficientes e alinhados às expectativas dos cooperantes e consumidores, solidificando a posição da Coprel como referência no Mercado Livre de Energia.

Esse projeto reflete o espírito do cooperativismo: unir forças para buscar soluções que beneficiem não apenas um grupo, mas toda a comunidade. A Coprel está preparada para fazer da transição para o Mercado Livre de Energia um processo acessível, transparente e vantajoso para seus cooperantes e clientes.