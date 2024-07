Anote Notícia

Confira dicas para economizar no uso do gás de cozinha

Petrobras anunciou, na segunda-feira (8), o reajuste no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Apesar do aumento, a opção mais indicada ainda é cozinhar em casa. Além de mais segura, tem também melhor custo-benefício para a maioria dos consumidores brasileiros, afirma o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec)

11/07/2024 - 10h58min Atualizada em 11/07/2024 - 10h58min