Linha branca Notícia

Governo do RS divulga regras para devolução do ICMS de eletrodomésticos comprados por atingidos pela enchente

Reembolso será válido para compras realizadas entre 1º de maio e 31 de dezembro, em estabelecimento com sede no Estado e nota fiscal emitida com CPF do beneficiário do programa Nota Fiscal Gaúcha

01/08/2024 - 12h38min Atualizada em 01/08/2024 - 12h42min