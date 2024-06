Somente compras feitas em lojas do Rio Grande do Sul terão a devolução ao consumidor de parte ou todo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago na compra de eletrodomésticos da chamada linha branca, que engloba geladeira, fogão e máquina de lavar e secar. A informação foi dada à coluna pelo governador Eduardo Leite. O programa já tinha sido aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e agora recebeu o "ok" do Ministério da Fazenda, necessário pela limitação fiscal posta pela suspensão do pagamento da dívida com a União devido à enchente.